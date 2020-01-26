هزيمة السوالم تمنح “الراك” والمحمدية صدارة القسم الوطني الثاني

شهدت جل مباريات الجولة الأولى من مرحلة إياب القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية، التي جرت اليوم الأحد، سقوط أصحاب الأرض، وفي مقدمتهم النادي الرياضي السالمي بطل الخريف، الذي انهزم بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه أولمبيك الدشيرة، ليتراجع بذلك المضيف إلى الرتبة الثالثة بعدما تجمدت نقاطه عند 27 نقطة، بينما ارتقى الضيوف إلى الرتبة التاسعة برصيد 19 نقطة.

واستغل فريقا الراسينغ البيضاوي، وشباب المحمدية هزيمة السوالم على أحسن وجه، ليتربعا على الصدراة بـ29 نقطة لكل فريق، إذ تغلب “الراك” بثنائية نظيفة على ضيفه شباب بنجرير، المتراجع للمركز الثامن بـ20 نقطة، في حين فاز الشباب على مضيفه الكوكب المراكشي بالمحمدية بهدفين لواحد، ليتجمد رصيد الكوكب عند 18 في الرتبة الـ14.

وعاد المغرب الفاسي بالفوز من الحسمية، على حساب مضيفه شباب الريف المحلي، بهدف دون رد، وهو ما جعل “الماص” يرتقي للمركز الثالث مناصفة مع شباب السوالم، بينما ظل المضيف في رتبته قبل الأخير بـ12 نقطة.

وتعادل الوداد الفاسي بهدف لمثله مع شباب أطلس خنيفرة، ليحافظ على مركزه الخامس بمجموع 23 نقطة، متقدما بـ3 نقاط عن الفريق الزياني صاحب الرتبة الثامنة.

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وارتقى جمعية سلا إلى المركز السادس بـ22 نقطة، بعدما انتصر على مضيفه النادي القنيطري بثلاثة أهداف لواحد، ليتراجع “الكاك” إلى الرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة.

وتجمدت نقاط الاتحاد الزموري للخميسات عند 22 نقطة، إثر هزيمته بثنائية نظيفة من ضيفه الاتحاد الرياضي البيضاوي، الذي رفع رصيده للنقطة 19.

وتغلب وداد تمارة على ضيفه اتحاد سيدي قاسم بثلاثة أهداف لاثنين، ليرفع الوداد مجموع نقاطه إلى 19 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.