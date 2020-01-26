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إنتر ميلان يتفق على ضم نجم تشيلسي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع نجم الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر اتفق مع الفرنسي أوليفييه جيرو، على الانتقال إلى "سان سيرو"، والحصول على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن إنتر توصل أيضًا لاتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة التي ستبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكان جيرو قد خرج من حسابات فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، خلال الموسم الحالي، وتحول إلى المهاجم الثالث في الفريق بعد تامي أبراهام وميتشي باتشواي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيرو مع البلوز في الصيف المقبل، وبالتالي يحق للمهاجم الفرنسي التوقيع مع أي نادٍ مجانًا بدءًا من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

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