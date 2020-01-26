"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "حوار مع الرئيس": يستضيف الزميل أنس موسى في هذا البرنامج رؤساء سلطات محلية عربية، ويعالج قضايا البلدات العربية، السياسية والاجتماعية والسكنية وغيرها، ويقدم حوارات صريحة عن قضايا كل بلدة يتناولها الحوار.

ويستضيف في الحقلة الثانية رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير صبحي، الذي تطرق إلى قضايا المدينة المختلفة في حوار صريح.

وقد استضاف "حوار مع الرئيس" في حلقته الأولى، رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، المحامي مضر يونس.

ويتناول الحوار الذي امتد لنحو 30 دقيقة، قضايا عدة، سياسية قطرية وبلدية محلية.