- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..البحسني ينعي العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي.
وأعرب المحافظ عن عظيم التعازي بإسم قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية لأسرة العقيد الجاوي الذي وافاه الأجل اليوم بعد مشوار من العطاء في خدمة حضرموت والوطن، حيث شارك -رحمه الله- في معركة تحرير ساحل حضرموت، وشغل بإقتدار عدّة مناصب في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أهمها أركان لواء شبام.
وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن..البحسني ينعي العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.