اليمن..البحسني ينعي العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي

الأحد 26 يناير 2020

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، العقيد بالمنطقة العسكرية الثانية صالح عوض الجاوي.



وأعرب المحافظ عن عظيم التعازي بإسم قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية لأسرة العقيد الجاوي الذي وافاه الأجل اليوم بعد مشوار من العطاء في خدمة حضرموت والوطن، حيث شارك -رحمه الله- في معركة تحرير ساحل حضرموت، وشغل بإقتدار عدّة مناصب في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أهمها أركان لواء شبام.

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وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.