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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إيراني: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية سيبقى في طهران والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
صورة ارشيفية
أكد عضو لجنة التنمية المدنية في البرلمان الإيراني فرج الله رجبي، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، ”سيبقى في إيران“.
وقال رجبي في تصريح لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية اليوم الأحد، إن ”سياستنا هي الحفاظ على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني بصاروخين في الثامن من كانون الثاني يناير الجاري قرب العاصمة طهران“.
وأضاف أن ”الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية سيبقى في إيران وستتم إعادة تعبئته“، مضيفا أن ”وزارة الطرق والتنمية الحضرية تحاول القيام بذلك، وأن هذه هي السياسة الإيرانية“.
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