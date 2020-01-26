شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يطالب الرئيس العراقي بتكليف شخصية توافقية في أسرع وقت والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 مقتدي الصدر Advertisements طالب زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، رئيس الجمهورية "برهم صالح"، بتكليف شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة مجلس الورزاء بأسرع وقت.

وقال صالح في خطاب موجه للمحتجين المعارضين للتواجد الأمريكي في العراق: "على رئيس الجمهورية اختيار شخصية غير جدلية أو عدائية لقيادة الحكومة بأسرع وقت". وأضاف في خطابه اليوم الأحد، إن إعلان العداء لكافة دول الجوار غير مقبول وليس في مصلحة العراق.

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