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الصدر يطالب الرئيس العراقي بتكليف شخصية توافقية في أسرع وقت 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يناير 2020

مقتدي الصدر

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طالب زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، رئيس الجمهورية "برهم صالح"، بتكليف شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة مجلس الورزاء بأسرع وقت.

وقال صالح في خطاب موجه للمحتجين المعارضين للتواجد الأمريكي في العراق: "على رئيس الجمهورية اختيار شخصية غير جدلية أو عدائية لقيادة الحكومة بأسرع وقت".

وأضاف في خطابه اليوم الأحد، إن إعلان العداء لكافة دول الجوار غير مقبول وليس في مصلحة العراق.

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