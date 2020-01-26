شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل شخص بانفجار شاحنة ملغومة في مدينة "أعزاز" السورية والان مع التفاصيل

انفجار مدينة أعزاز السورية

ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية -تدعمهم تركيا- على مدينة أعزاز التي تقع قرب الحدود التركية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

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