شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتي يزور الجزائر غدا للتباحث حول ليبيا والان مع التفاصيل

عبد الله بن زايد آل نهيان

وبحسب بيان الوزارة، "يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة عمل إلى الجزائر غدا الاثنين".

ويعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقدوم.

ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن الوزارة أن الزيارة تشكل فرصة للوزيرين الإماراتي والجزائري للتباحث "حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

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