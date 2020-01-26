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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ناري من رواد مواقع التواصل ضد الناشط المصري محمد زارع: "أنت اللي عايش في كابوس" والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
تلقى المحامي والحقوقي المصري محمد زارع، هجومًا لاذعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ادعائه أن المصريين يعيشون في كابوس.
ووجه أحد النشطاء رسالة له: "الكابوس إنكم حطيتم إيدكم في إيد الإخوان عشان وعدوكم بالمناصب والمصالح.. الكابوس لما ما لقيناش كهرباء ولا بنزين في الوقت اللي انتوا بتتصوروا جنب القيادات الإخوانية اللي كانوا ماشيين في تحويل الدولة إلى سوريا أخرى".
وقال آخر: "الكابوس هو اللي أنت حاسس بيه، لكن الشعب المصري مش حاسس بيه.. والشعب كان في كابوس وخرج منه.. الكابوس بتاع ٢٥ يناير اللي اتحرقت فيه البلد واتنهبت والناس اللي كانت في الشوارع عشان تحمي نفسها.. والمجمع العلمي اللي اتحرق على إيدك وإيد أمثالك .. أنتم اللي دمرتم البلد".
فيما أضأف ناشط: "ما نشعر به أننا خرجنا من الكابوس.. وأن الخروج من هذا الكابوس هو استقرار الدولة.. وهو ما يمثل کابوسًا بالطبع لك ولأمثالك".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ناري من رواد مواقع التواصل ضد الناشط المصري محمد زارع: "أنت اللي عايش في كابوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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