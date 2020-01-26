اليمن.. إعلام محور الضالع العسكري يوجه دعوة هامة لوسائل الإعلام

الأحد 26 يناير 2020

وجه المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، فؤاد جباري، دعوة هامة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية .



Advertisements

وقال جباري في منشور على حساب المركز في الفيسبوك، "نرجو من جميع وسائل الإعلام المهتمة بمستجدات جبهات محور الضالع أن تستقي المعلومة من مصادرها الرسميَّة" .

وشدد على ضرورة أن لا تنجر وسائل الإعلام وراء ما يجتهد بنشره البعض بشكل شخصي .. مؤكداً أن أيّ أخبار سيتم نشرها بتنزيلها أول بأول في ” المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي “ .