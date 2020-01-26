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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إعلام محور الضالع العسكري يوجه دعوة هامة لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
وجه المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، فؤاد جباري، دعوة هامة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية .
وقال جباري في منشور على حساب المركز في الفيسبوك، "نرجو من جميع وسائل الإعلام المهتمة بمستجدات جبهات محور الضالع أن تستقي المعلومة من مصادرها الرسميَّة" .
وشدد على ضرورة أن لا تنجر وسائل الإعلام وراء ما يجتهد بنشره البعض بشكل شخصي .. مؤكداً أن أيّ أخبار سيتم نشرها بتنزيلها أول بأول في ” المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي “ .
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