مقتل شرطي باسلحة كاتمة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شرطي باسلحة كاتمة في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه شرطي ضمن مدينة الصدر ما اسفر عن مقتله في الحال".
يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.
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