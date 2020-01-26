بالصور.. هذا ما يحدث قرب الوثبة

​تنشر الخليج 365، صوراً لما يجري قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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