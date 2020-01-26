مصدر امني: احد الصواريخ التي سقطت اليوم اصاب مبنى السفارة الامريكية

افاد مصدر امني، الاحد، بأن احد الصواريخ التي سقطت اليوم على المنطقة الخضراء اصاب مبنى السفارة الامريكية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخاً من الصواريخ التي سقطت اليوم اصاب مبنى السفارة الامريكية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.