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مانشستر يونايتد يسحق روفيرز بسداسية ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي

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2020-01-26 | 18:02

مانشستر يونايتد يسحق روفيرز بسداسية ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي

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فاز فريق مانشستر يونايتد بستة أهداف نظيفة، على فريق ترانمير روفيرز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "برينتون بارك"، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنكليزي.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض بخمسة أهداف نظيفة، الهدف الأول جاء مُبكرًا في الدقيقة 10 عبر هاري ماجواير، وبعدها بثلاث دقائق تمكن ديوجو دالوت من إحراز الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة 16، سجّل الإنجليزي جيسي لينجارد الهدف الثالث لليونايتد والأول له هذا الموسم، ثم في الدقيقة 41، جاء الدور على المدافع فيل جونز ليُحرز الهدف الرابع، وقبل نهاية الشوط سجّل أنتوني مارسيال الهدف الخامس في الدقيقة 45.


وفي الشوط الثاني من المباراة، أنهى المُهاجم الشاب ماسون جرينوود مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 بكأس إنكلترا، وسينتظر القرعة لمعرفة منافسه في الدور القادم.

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