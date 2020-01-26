اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء بدون خسائر". وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني: خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.