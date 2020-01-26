سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطا، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لغاية الان لم يتم معرفة حجم الاضرار".
وتشهد المنطقة الخضراء بين فترة واخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.
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