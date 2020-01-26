محامي ترامب: الناخبون لا الكونجرس من يحدد مصير الرئيس

قال ألان ديرشوفيتز، محامي الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إن الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الكونجرس، هم من يجب أن يحددوا مصير ترامب.

وقال ديرشوفيتز، المعروف بأنه محامي المشاهير في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن "الكثير مما عرضه الديمقراطيون ليس جرائم تؤدي إلى العزل. إنهم شنوا حملة إعلانات بهدف إظهار أنه يتعين عليك أن تصوت لصالح مرشح مختلف".

وقال المحامي الذي سيقف للدفاع عن ترامب في مجلس الشيوخ للشبكة التلفزيونية: "لندع ذلك لرأي ناخبينا"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف ألان ديرشوفيتز، أن ترامب لم يرتكب أي جرائم تستوجب العزل، زاعما أن الرئيس كان سيتعين عليه ارتكاب انتهاكات "جنائية في طبيعتها" لكي تتم مساءلته.

وقوبل ديرشوفيتز باعتراض مقدم البرنامج كريس والاس، إذ إن المحامي السبعيني من العمر كان دلل على العكس تماما خلال محاكمة عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات.





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وتوقفت جلسات المحاكمة، اليوم الأحد، على أن تستأنف يوم غد الإثنين، وكان محامو دفاع الرئيس قد بدأوا دفاعهم، السبت، قائلين إن ترامب لم يرتكب أي مخالفة.

وتتهم مادتا الاتهام بالعزل ترامب بإساءة استغلال سلطات مكتبه بالضغط على أوكرانيا من أجل تشويه سمعة منافسه السياسي جو بايدن وعرقلة سير تحقيق للكونجرس.

ويربط آدم شيف النائب الديمقراطي الذي يتولى رئاسة فريق الادعاء بمحاكمة العزل، سلوك ترامب بجريمة "الابتزاز" منظمة، قائلا إن الرئيس علق مساعدة عسكرية من أجل الحصول على إعلان من كييف بأنها ستجري تحقيقا مع بايدن.

ووصف ترامب النائب الديمقراطي شيف بأنه "سياسي فاسد"، مضيفا في تغريدة أنه "لم يدفع الثمن بعد لما يتسبب فيه لبلادنا!".

وقال شيف لشبكة "إن بي سي" إنه يعتقد أن تصريح ترامب "كان المقصود به أن يكون "تهديدا له.

وشدد على أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سوف يحتاجون إلى "شجاعة أخلاقية" لمواجهة الرئيس والموافقة على استدعاء شهود في المحاكمة.

ويفتقر الديمقراطيون حتى الآن إلى عدد أصوات كافية للإجبار على استدعاء شهود للإدلاء، ما يعني أن المحكمة قد تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.