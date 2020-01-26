قمة ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال بأسمرا

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الإريتري أسياس أفورقي، والصومالي محمد عبدالله فرماجو.

ومن المقرر أن تبحث القمة الثلاثية التعاون والتكامل بين دول القرن الأفريقي وتعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

وكان في استقبال آبي أحمد لدى وصوله إلى مطار أسمرا الرئيس الإريتري.





وقبيل مغادرته أديس أبابا، قال آبي أحمد سأجتمع مع إخواني قادة إريتريا والصومال، وسنناقش مجموعة واسعة من القضايا التي تهم دولنا والمنطقة.

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وفي الـ25 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار الرئيس الإريتري إثيوبيا يومين أجرى خلالهما زيارات ميدانية مع رئيس الوزراء آبي أحمد، لعدد من المشروعات في البلاد.

كما وضع أفورقي وآبي أحمد حجر الأساس لمبنى السفارة الإريترية الجديد وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت زيارة أفورقي لإثيوبيا الرابعة له، بعد إنهاء البلدين خلافاتهما في يوليو/تموز 2018، وتوقيعهما اتفاق مصالحة تاريخيا أنهى نزاعا طال لأكثر من عقدين من الزمن.





وتعد هذه القمة هي الثالثة التي تجمع بين آبي أحمد وأفورقي وفرماجو منذ عودة العلاقات بين البلدان الثلاثة.

وتأتي مساعي تعزيز التعاون الإقليمي بعد إعلان "السلام والصداقة" بين أديس أبابا وأسمرا في 9 يوليو/تموز 2018، منهيا الحرب بين البلدين.