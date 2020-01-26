سقوط 3 صواريخ بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، الأحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله: "إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حتى الآن لم يتم معرفة حجم الأضرار".

وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الجاري.

وعقب مقتل سليماني أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق.