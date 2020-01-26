إطلاق قذيفة صاروخية من غزة وإسرائيل ترد بغارة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، غارة، استهدفت أرضا زراعية جنوب قطاع غزة، بعد إعلان سقوط قذيفة صاروخية من القطاع في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية": إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه أرض زراعية في حي النهضة برفح، جنوب القطاع، ولم يبلغ عن إصابات.

ومن جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحماس في جنوب القطاع ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية والبالونات المتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، عن سقوط قذيفة من قطاع غزة، في منطقة مفتوحة دون أن تتسبب بأي أضرار.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة، وأن القذيفة لم تتسبب بأضرار أو إصابات.

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وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عدة غارات على مواقع لحركتي حماس والجهاد، جنوب غزة.



وقال مصدر أمني بالقطاع لـ"العين الإخبارية": "إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا تجاه موقع فجر التابع لسرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد شمال خان يونس، وبعد عدة دقائق عاودت طائرات الاحتلال قصف الموقع بصاروخين، حيث سمع دوي انفجارين كبيرين بالمنطقة".

وفي أعقاب ذلك شنت الطائرات غارتين جديدتين على موقع لحماس في معن جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، وقال: "إن من بينها موقعا لإنتاج وسائل قتالية".

وأوضح أن "الغارات جاءت ردا على البالونات المتفجرة التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، وتداعيات هذه الأعمال على إسرائيل.

وجاء القصف مفاجئا، إذ لم يسجل إطلاق عمليات صواريخ من القطاع، فيما سجلت في ساعات المساء إطلاق بالونات محملة بشعل وأجسام متفجرة تجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.