بعد ست سنوات من إعدام زوجها.. عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر بجانبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365

فاجأت "كيم كيونج هوي" عمة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الجميع بالظهور علنا إلى جانبه لأول مرة بعد أعوام من إعدام زوجها.



وتعتبر كيم شقيقة الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل"، وقامت بدور بارز خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الحالي، كيم جونغ أون، قبل أن يعلن في عام 2013 إعدام زوجها جانغ سونغ ثايك الذي كان يعد ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية آنذاك.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية للأنباء كيف تجلس كيم كيونغ هوي قرب الزعيم، كيم جونغ أون، خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونغ يانغ.

وسبب المفاجئة كان أن "كثيرين من مراقبي كوريا الشمالية كانوا يظنون أن، كيم كيونغ هوي، ذهبت للمنفى أو حتى قُتلت عقب إعدام زوجها، ولذلك فإن رؤيتها تظهر بجانب الزعيم بعد نحو 6 سنوات مفاجأة بالتأكيد"، حسب ما قال رئيس تحرير في مؤسسة أخبارية كورية.

وكانت، كيم كيونغ هوي، وزوجها في الماضي مركز قوة، حيث شكلا معا نوعا من الوصاية في العالم السياسي لكوريا الشمالية وراء زعيمها الشاب المتقلب المزاج والذي تولى الحكم خلفا لوالده في ديسمبر عام 2011.