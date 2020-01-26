الإمارات تبدي إستعدادها لدعم الصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة إستعدادها لدعم الصين في مواجهة فيروس كورونا الذي تفشى خلال الأيام الماضية وأودى بحياة العشرات .



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وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، على حسابه في تويتر، "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس "كورونا". نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة".

واضاف "دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

وفي وقت سابق، أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة الإماراتي، الأحد، خلو الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة، وفق ما نقلته "وام".