شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر أمني عراقي: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن تصريحات مصدر أمني عراقي، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأشار المصدر أمني عراقي، إلي استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد مجددا بقصف صاروخي. وأضاف المصدر، أن صفارات الانذار المتقطع دوت داخل المنطقة الخضراء، محذرة القاطنين بوجود مخاطر وعليهم الذهاب للملاجئ الامنة.

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