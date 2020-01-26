رئيس الادعاء في محاكمة ترامب: الرئيس حاول تهديدي على تويتر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

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قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما قال على تويتر، إنه ”لم يدفع الثمن بعد“.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شن ترامب هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف؛ على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على تويتر: ”لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا“.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي)، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا، قال شيف: ”أعتقد أنه قُصد به ذلك“.