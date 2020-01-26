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إيران تتحدى المجتمع الدولي وتعلن تخصيب اليورانيوم بلا حدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

في تحد صارخ للمجتمع الدولي، أعلنت هيئة الطاقة النووية الإيرانية أنها الآن في وضع يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلى درجة لا حدود لها.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» إن نائب رئيس الهيئة علي أصغر زاريان قال «ستقوم الهيئة بتخصيب اليورانيوم بلا حدود إذا أعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر لذلك».

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وأضافت الوكالة أن الهيئة تنتج حاليا جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي تسرع عملية التخصيب بصورة هائلة.

وقال زاريان إن الهيئة تقوم منذ فترة باختبار أجهزة الطرد المركزي.

وكان الرئيس حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي أن البرنامج النووي الإيراني صار الآن «أكثر تقدما» من حاله قبل الاتفاق النووي الذي عقد في فيينا 2015.

وأضاف روحاني أن بلاده صارت لديها قدرات أكبر لتخصيب اليورانيوم، إلا أنه استبعد خروجا تاما لبلاده من الاتفاق النووي.