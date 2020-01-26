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ترمب لظريف: شكرا.. لا نريد التفاوض معكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التفاوض مع إيران شريطة رفع العقوبات عنها، وذلك ردا على اقتراح قدمه أخيرا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكنها تريد رفع العقوبات.. لا شكرا»، وأعاد ترمب التغريدة نفسها باللغة الفارسية.ويأتي كلام ترمب ردا على تصريحات ظريف في مقابلة مع مجلة «ديرشبيغل» الألمانية، نشرت أمس، وأشار إلى أن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات.

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وقال ظريف «بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف، يمكن لإدارة ترمب تصحيح ماضيها ورفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة المفاوضات. هم الذين غادروا».

ونفى وزير الخارجية الإيراني انتهاك بلاده الاتفاق النووي، وقال «نتصرف وفقا للاتفاق النووي. اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ التزاماتهم، فسنكون مستعدين للعودة إلى الامتثال الكامل فورا».

وفي إجابته على سؤال عما إذا كان الاتفاق النووي قد انتهى، أجاب ظريف «لا.. عمليات التفتيش والشفافية بشأن أنشطة إيران جزء مهم من الاتفاقية، وما زالت تحدث.. الاتحاد الأوروبي لم يف بجوانب من الاتفاقية وإيران لم تف بجوانب، لكن هذا لا يعني أنها قد ماتت».