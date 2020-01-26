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ابنة سليماني في معقل حزب الله الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ظهرت زينب ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية، داخل معقل حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أعقاب مناشدة الحزب بالثأر لمقتل والدها.

ونقلت العربية نت عن ابنة سليماني قولها خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئات النسائية في حزب الله «أنتم معنا ونحن معكم إلى الآخر»، وأضافت «أتيت إليكم باسم قاسم سليماني»، معتبرة أن مقاتلي حزب الله جعلوا الشباب الإيراني أكثر جرأة، ثم واصلت «وأنتم تمنعون الأعداء من الوصول إلى أهدافهم».

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وكانت زينب سليماني ناشدت أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بأن يثأر لأبيها خلال زيارة قام بها وفد من الحزب إلى إيران خلال تشييع سليماني مطلع الشهر الحالي.

وتوجهت زينب لنصر الله قائلة «سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي».

وأتت دعوة ابنة سليماني بالتزامن مع تلميح مسؤولين إيرانيين بالثأر لقائد فليق القدس عبر وكلاء في المنطقة، أو ما تصفه إيران بـ «محور المقاومة».

واعتبر المساعد السياسي للحرس الثوري يد الله جواني، في الخامس من يناير أي بعد يومين من مقتل سليماني بطائرة مسيرة أمريكية استهدفته مع نائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبومهدي المهندس في حرم مطار بغداد؛ أنه على الأمريكيين مواجهة «محور المقاومة بأكمله وليس إيران فحسب»، في إشارة إلى الفصائل والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة، من حماس في غزة إلى حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، وميليشيات الحشد في العراق التي قد ترد على الضربة الأمريكية التي أودت بسليماني. وأضاف «على أمريكا أن تترقب انتقاما قد يأتيها أيضا من داخل الدول الأوروبية».