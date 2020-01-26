فارس سعد: نضطلع بدور أساسي لتحصين المجتمع بالوحدة ولسنا بمتنازلين عن هذا الدور

أكد رئيس "الحزب السوري القومي الإجتماعي" فارس سعد ان "الحزب يضطلع بدور أساسي لتحصين المجتمع بالوحدة وعناصر القوة، ونحن لسنا بمتنازلين عن هذا الدور، لأنه في جوهر فكرنا وعقيدتنا".
وفي كلمة له خلال عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي إجتماعاً لهيئات المنفذيات في لبنان، في فندق "رامادا بلازا" ـ بيروت لإطْلاعها على الظروف والحيثيات التي أملّت على قيادة الحزب اتخاذ القرار بعدم المشاركة في الحكومة اللبنانية، وشرح الموقف للقوميين والرأي العام، لفت سعد الى أن "المطلوب من هيئات المنفذيات أن تعكس مواقف الحزب على مستوى الوحدات والمتحدات، لأننا نخوض على امتداد بلادنا معاركَ مصيرية ضد الاحتلال والارهاب، بالتوازي مع معركتنا المفتوحة ضد الطائفية والمذهبية والفساد، وأيضاً ضد كل استئثار طائفي أو جهوي".
وأشار الى أنه "تنتظرنا مهام كثيرة في مسار التحضير للموتمر القومي الاجتماعي العام الذي سيعقد هذه السنة، وهناك ورش عمل عديدة ستُعقد لهذا الغرض، والمطلوب مشاركة فاعلة من القوميين جميعاً، مع التشديد أن هذا الجهد المطلوب، لا يلغي أولوية الجهد الأساس في معركتنا المصيرية والاصلاحية".
وأكد سعد "أننا أصحاب خيار واضح، فنحن مقاومة ونعمل لتحصين الوحدة المجتمعية والوقوف الى جانب مطالب الشعب، لكننا في المقابل نرفض أي افتئات على الحزب والقوميين".
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