بلدية شكا تحتفل بدخول شجرتها الميلادية موسوعة غينيس

احتفلت ​بلدية شكا​ بدخول الشجرة الميلادية المصنوعة من عبوات بلاستيكية موسوعة "غينس" عن فئة "أكبر مجسم مصنوع من العبوات البلاستيكية"، وذلك بحضور رئيس ​البلدية​ فرج الله الكفوري، وممثل ​الجيش​ النقيب مختار الديراني. وفي كلمة له، لفت الكفوري، الى ان "شكا كانت خلية نحل خلال فترة تركيب الشجرة، فالجميع ساعد بترجمة الفكرة الى واقع وجعل بلدتنا بلدة مميزة"، مشيراً الى ان "صاحبة الفكرة كارولين شبطيني عرضت الفكرة على البلدية وقد وافقنا عليها، خاصة اننا انتشلنا العبوات من السواقي والطرق، و​الصليب الأحمر​ يعيد تدويرها".

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