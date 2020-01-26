فهمي: الجدار هو أحد وسائل منع الشغب ومعتمد في كافة البلدان

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، ان "الجدار هو أحد وسائل منع الشغب ومعتمد في كافة البلدان وبُني كي لا يحصل تماسٌ جسديّ بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​، والمتظاهرون السلميون يمثلونني، ولكن لا يجوز القيام بأعمال شغب ولا التعدّي على القوى الأمنية وتمّ التنسيق بيني وبين ​اللواء​ عثمان في ما يخصّ تغريدات قوى الأمن المطالبة بالخروج من الساحات وكان ذلك لحماية السلميين ممّن يقومون بأعمال شغب"، موضحاً انه "يتابع تنفيذ مهمة إلقاء القبض على من اعتدى على المتظاهرين أمام ​مجلس الجنوب​ وسنلقي القبض عليهم ولا أحد يضغظ علينا في هذا الإطار، وان هدم الأملاك الخاصة والعامة والتعدّي على عناصر قوى الأمن عنفٌ ولا نريد الخلط بين ال​سياسة​ والوطن وبين ​الحكومة​ والوطن وبين النواب والوزراء والوطن فهؤلاء يؤذون الوطن".

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