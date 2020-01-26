قاووق: نجاح تشكيل الحكومة هو إنجاز وقف الانهيار

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "ما يعيشه لبنان منذ الاستقلال، هو أسوأ أزمة تمر عليه، لذا كان المطلوب وقف الانهيار، وان نجاح تشكيل الحكومة، هو إنجاز وقف هذا الانهيار، والمطلوب من الحكومة هو المبادرة إلى تحقيق إنجازات إصلاحية مالية اقتصادية واجتماعية"، محذرا من أن "هناك من يراهن على فشل الحكومة"، متسائلاً "من المستفيد من هذا الشغب"؟.
وفي كلمة له، شدد قاووق على أن "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ليس وصيا على لبنان ولن يكون، وان توقيت اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، ما كان إلا لتهيئة المنطقة، لصفقة القرن وبتواطؤ عربي"، معتبرا أن "لبنان سيكون في طليعة المتضررين، بدءا من التوطين إلى عودة العصر الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "ذلك لن يكون، ففيما كانوا يراهنون على ذلك، كانت تجري المسيرات المليونية في العراق لإخراج القوات الأميركية منه".
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