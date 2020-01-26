الجيش: لعدم قطع الطرقات تزامناً مع جلسات الموازنة

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان، انه "نظراً لانعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع ​قانون الموازنة​ للعام 2020 يومي 27 و28 / 1 /2020، ستتخذ وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط ​مجلس النواب​ والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه"، داعيةً المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على ​قطع الطرقات​ إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على ​الأمن​ والإستقرار مع تأكيد إحترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

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