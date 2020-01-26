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سلطات هونغ كونغ تحظر دخول سكان أو زائري مقاطعة هوبي الصينية

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حظرت السلطات في ​هونغ كونغ​، "دخول أيًا من المقيمين أو الأشخاص الذين زاروا مقاطعة هوبي ​الصين​ية بؤرة ظهور وانتشار ​فيروس كورونا​ الجديد على مدار الأربعة عشر يومًا الماضية، من دخول المدينة، بداية من يوم الاثنين المقبل"، مشيرةً الى ان "​القاعدة​ الجديدة التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس لن تطبق على سكان هونغ كونغ العائدين من الصين".

يأتي ذلك، بعدما سجلت المدينة ثلاث ​حالات​ مؤكدة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ثماني حالات حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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