سلطات هونغ كونغ تحظر دخول سكان أو زائري مقاطعة هوبي الصينية

حظرت السلطات في ​هونغ كونغ​، "دخول أيًا من المقيمين أو الأشخاص الذين زاروا مقاطعة هوبي ​الصين​ية بؤرة ظهور وانتشار ​فيروس كورونا​ الجديد على مدار الأربعة عشر يومًا الماضية، من دخول المدينة، بداية من يوم الاثنين المقبل"، مشيرةً الى ان "​القاعدة​ الجديدة التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس لن تطبق على سكان هونغ كونغ العائدين من الصين".

يأتي ذلك، بعدما سجلت المدينة ثلاث ​حالات​ مؤكدة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ثماني حالات حتى الآن.