مقتل 8 أشخاص وإصابة اخرين بانفجار سيارة بمدينة إعزاز شمال سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" عن "مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين ب​انفجار​ ​سيارة مفخخة​، أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة إعزاز ب​ريف حلب الشمالي​". إضغط للمزيد

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