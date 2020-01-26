شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإنشاء فروع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد مصطفى الفرجانى، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وجميع المؤسسات بالدولة، خاصة مؤسسات المجتمع المدنى، بتقديم جميع أنواع الدعم لصندوق مكافحة الإدمان الذى يستوعب 130 ألف مريض بالإدمان، وتم علاجهم في سرية تامة، مشيرًا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يساهم بشكل كبير فى مواجهة ظاهرة الإدمان، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع المصرى.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان له، إنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة، وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، إضافة إلى وزارات الشباب والرياضة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات، الاطلاع بدورها فى التوعية بمخاطر المخدرات، وضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تدمر الشباب المصرى.

وأكد النائب أحمد مصطفى الفرجانى، أن الالتزام من صندوق مكافحة الإدمان بالسرية التامة فى علاج مرضى الإدمان هو الضمانة الرئيسية لإقناع المدمنين وأسرهم بأهمية التوجه للصندوق من أجل التعافى والعلاج من الإدمان، مطالبا بإنشاء فروع لصندوق مكافحة الإدمان بمختلف مؤسسات الدولة فى جميع المحافظات خاصة داخل الجامعات المصرية.

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كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، شارك فى ملتقى الحماية الدولى الذي انعقد فى دبى تحت عنوان "دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية فى مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية " بين تحديات الواقع واستشراق المستقبل " وذلك تحت رعاية الشيخ حمدان محمد بن راشد ولي عهد دبي وبحضور الشيخ أحمد محمد بن راشد.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر تجربة الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات واعتبارها نموذجا للعديد من الدول ، حيث تتضمن الوقاية الأولية من خلال مناهج عملية للوقاية من الإدمان وكذلك تضمين المناهج التعليمة مكونات بأضرار تعاطى المخدرات يطبق من خلال 27 ألف شاب متطوع، بالإضافة الى إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة سفير الحملة اللاعب الدولى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى، حيث حققت الحملة تفاعل تجاوز 70 مليون على وسائل التواصل الاجتماعى.