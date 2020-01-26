شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "الأوقاف لا تتعاون فى إقامة مشروعات نفع عام على أراضيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بوضع رؤية إيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لأراضى الأوقاف فى مصر، وخاصة نظام الاستبدال مع الجهات الأخرى للدولة من أجل إقامة مشروعات النفع العام على هذه الأراضى، مؤكدا أنه كنائب برلمانى يصطدم بأراضى الأوقاف بشكل يومى ولا يستطيع أن يتحرك فى إطارها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لعرض ومناقشة رؤية وركـائز وزارة التنميـة المحليـة لتحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة، ومتابعــة التوصــيات الصــادرة من المجلس بشــأن التــوك تــوك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسينى، عفيفى كامـل، عبـدالمنعم العليمى ورضوان الزياتى، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.

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وأكد أنه فى إطار سعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات مختلفة، يصطدم بهيئة الأوقاف التى لا تريد أن تتعاون فى الاستبدال بشأن أراضيها مع الجهات الأخرى من الدولة، وتطلب ملايين الجنيهات من أجل التنازل عنها، فى الوقت الذى تتم الجهود من الأساس لإقامة مشروعات تخدم المواطن، وهو أمر غير مقبول.

وعقب على حديثه وزير التنمية المحلية، قائلا: "هذا الملف فى إطار الدراسة من أجل التوصل لرؤى أفضل، وتوجد حالة فى محافظة كفر الشيخ يتم التطبيق عليها، مع محافظة أخرى، وبنجاحها سيتم التعميم بالتنسيق مع الجهات المعنية"، مؤكدا على الحكومة تتعاون مع جميع النواب من أحل الوصول لرؤى إيجابية تفيد المواطن فى النهاية.