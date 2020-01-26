شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على أربعة قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، على أن تعقد الجلسة غدًا الساعة 12 ظهرا. ومن المنتظر أن يناقش المجلس غدا أربعة تقارير عن اقتراحات بقوانين، مقدمة من النواب، وتشمل اقتراح مقدم من النائبين همام العادلى، وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر، عن الحوافز الإيجابية للأسر المصرية، واقترح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة، أما الاقتراح بقانون الرابع، فهو عن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، وهو مقدم من النائب ياسين عبد الصبور، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها.

كما ينظر المجلس نحو 51 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، ومن المنتظر أن يحيلها المجلس للحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات واقتراحات ومطالب النواب، والتى تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى، وإنشاء مدارس وصيانة بعضها، وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات، وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كباري علوية.

كما تتضمن الاقتراحات تدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس، والمعاهد الأزهرية أسوة بمدارس التربية والتعليم، والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادي ومراكز الشباب مجانا، وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى في الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدني بعدد من المراكز، وإعادة التقسيم الإداري للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات، وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.

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وكان المجلس قد وافق اليوم خلال جلسته العامة اليوم الأحدعلى 4 مشروعات قوانين، منهم مشروعى قانونين بشكل نهائى وهما تعديلات قانون هيئة الشرطة، وإصدار قانون الزراعة العضوية، كما أقر مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل فى المجموع وقرر إحالته إلى مجلس الدولة، كما وافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ.