شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للمطارات يكرم مجدى عبد السلام مدير مطار سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات اليوم الأحد، الطيار مجدى عبد السلام جوده مدير مطار سانت كاترين لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

ووجه محجوب الشكر للطيار مجدى لما له من إسهامات وإنجازات فى مطار سانت كاترين، ومنذ التحاقه للعمل بالشركة المصرية للمطارات متمنياً له التوفيق.

واجتمع رئيس الشركة المصرية للمطارات، في وقت سابق مع مديرى المطارات، الذي ينعقد دوريا، وذلك لتحديد أولويات المرحلة القادمة، ومتابعة خطة تطوير المطارات المصرية.

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ووضع رئيس الشركة المصرية للمطارات، رضا الراكب، وتلبية احتياجاته، كأولوية أولى والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية متطلباته وتجاوز توقعاته، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول للعالمية وتميز المطارات المصرية يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب.

كما أوصى مديرى المطارات، بالتعامل العادل مع العاملين والمساواة بينهم، فهم القوى البشرية التى نعتمد عليها كأساس للتطوير مع التأكيد على ضرورة تدريبهم، لأنهم قادة الغد ومستقبل المطارات مع ترسيخ مفهوم حب العمل.