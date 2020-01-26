محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أجرت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، زيارة إلى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية لرجال الشرطة البواسل في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي على هامش الزيارة، تقديرها الكبير وجموع الشعب المصري لجهود الشرطة في حفظ الأمن والأمان وتحقيق العدالة المنشودة والحفاظ على مكتسبات الشعب والدفاع عن حقوقه والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

كما أشادت ببطولات رجال وزارة الداخلية والتي ستظل محفورة بحروف من نور على مر العصور مقدمة التحية لأسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وحرصت الدكتورة منال عوض على تهنئة ضباط وأفراد الشرطة بمركز دمياط والتمركزات وخدمات التأمين بميدان الساعة بهذه المناسبة، مشيدةً بجهود وتضحيات رجال الشرطة دفاعًا عن الجبهة الداخلية ومقدرات الوطن.​