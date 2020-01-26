الخرطوم: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بين السودانيين في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكدت وزارة خارجية السودان، أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا الجديد بين أبناء الجالية السودانية في الصين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجل في البلاد ما يزيد عن ألفي حالة للإصابة بينها 57 وفاة.

وإضافة إلى الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في دول أخرى عدة، بينها تايلاند، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.