​بسبب "عشة طيور".. سقوط زوجان من الطابق الرابع بعقار في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب زوجان، اليوم الأحد، بعد أن سقطا من الطابق الرابع بالعقار الذي يسكنان في قرية ترسا التابعة لمدينة طوخ بالقليوبية، أثناء انشغالهما بصناعة "عشة طيور".

تلقى مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، بالحادث، حيث تبين من تحريات العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، أنه أثناء قيام المواطن "أ. أ. أ" 42 سنة، وزوجته "ر. ح" 32 سنة، بإنشاء عشة للطيور في الطابق الرابع من العقار محل سكنهما، انزلقت قدم الزوج فحاولت زوجته الإمساك به وسقطا سويًا.

نُقلت الزوجة إلى معهد ناصر بالقاهرة، والزوج إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.