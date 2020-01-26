معرض القاهرة للكتاب يحتفي بعاشق الدراما والتاريخ "محفوظ عبدالرحمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51 اليوم الأحد، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "عاشق الدراما والتاريخ محفوظ عبدالرحمن"، تأليف محمد السيد وإخراج عصام حلمي، وذلك بحضور عدد من رواد المعرض.

وتدور أحداث الفيلم التسجيلي عن أعمال الكاتب والمؤلف محفوظ عبدالرحمن، حيث بدأ الفيلم بحديث المؤلف عن ظروف كتابته فيلم "حليم"، ومدى التشابه بين كل من الفنان عبدالحليم حافظ والممثل أحمد ذكي.

ولفت عبدالرحمن إلى حبه لدراسة علم النفس، الفلسفة والتاريخ، وكرهه للرياضيات والأرقام، وهذا ما أكدته زوجته الفنانة سميرة عبدالعزيز قائلة: "أنا أشرف على جميع حسابات ومصروفات المنزل".

وقالت إن أحب الأعمال إلى قلبها مسرحية "حفلة على الخازوق"، ووصفتها بأنها لا تقل عن أعمال شيكسبير والكتاب العظماء، كما وصفته بأنه هو من ابتدع الكتابة التاريخية وجعلها غاية في البساطة، مثل فيلم "القادسية" الذي يحكي عن أحداث الفتح الإسلامي للعراق.

Advertisements

يذكر أن من أشهر أعمال الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن قي مجال السينما أفلام "حليم، ناصر 56، والقادسية"، وأفضل أعماله الدرامية مسلسلات "أم كلثوم، سليمان الحلبي، وعنترة"، وحصل عبدالرحمن على الكثير من الجوائز، مثل جائزة أحسن مؤلف مسرحي من الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة العقد لأفضل مبدع خلال الـ10 سنوات الأخيرة من مهرجان الإذاعة والتليفزيون وجائزة الدولة التقديرية.

من جانب آخر، عرضت قاعة المسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 اليوم الأحد، أنشطة فنية وغنائية خاصة بوزارة التربية والتعليم والتي قام بعرضها طلاب مدارس تابعة لمحافظة المنوفية.

واستمتع الجمهور بمختلف العروض التي بلغت نحو 20 عرضا وشملت ألعاب الكاراتيه لأبطال الكاراتيه والجمباز والاستعراضات الفنية.

وقالت قائدة المرشدات للفرق إن الهدف الأساسي للعروض بث الثقة بالنفس للطلاب وتفريغ الطاقة وتغيير طباعهم إلى الأفضل.

وضمن النشاط الثقافي لبيت البادية المصرية قدمت فرقة السودان عروضا على المسرح من إعداد وتقديم أبو الفتوح البرعصي.