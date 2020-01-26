5 مصابين في حريق منزل بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
سيطرت قوات الحماية المدنية في السويس على حريق اندلع في عقار بحي الأربعين، أسفر عن إصابة 5 مواطنين من سكان العقار باختناق.
تلقى نائب مدير الأمن اللواء حسن ترك بلاغًا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق في شارع مصطفى الوكيل المتفرع من شارع النيل في حي الأربعين.
وجه العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدني بعدد 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الحريق قبل امتداداه لباقي وحدات العقار.
أفادت المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مخلفات وأخشاب فوق سطح العقار، وامتدت النيران إلى الطابق الثالث، وآتت على الشرفة، فيما أصيب 5 مواطنين باختناقات، وتلقوا العلاج في موقع الحادث.
وقال مصدر أمني إن رجال الدفاع المدني يواصلون أعمال التبريد وغمر الأخشاب التي كانت مشتعلة، لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.
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