هونج كونج تمنع دخول سكان إقليم هوبي الصيني مع تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: منعت سلطات هونج كونج اليوم الأحد، دخول سكان إقليم هوبي الصيني الذي انتشر منه وباء فيروس كورونا الجديد، لمنع انتشار العدوى. ويشمل المنع من كانوا في الإقليم خلال الأربعة عشر يوما الماضية باستثناء مواطني هونج كونج. وفي وقت سابق اليوم أشعلت مجموعة من المحتجين النار في ردهة مبنى سكني حديث البناء في هونج كونج اعتزمت السلطات استخدامه كمنشأة للعزل الطبي للمصابين بالمرض. وأعلنت السلطات الصينية اليوم اكتشاف علاج لفيروس كورونا الجديد، لافتة إلى أن نسب الوفيات تخطت 50 شخصًا.

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