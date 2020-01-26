سقوط 3 قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا )
أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط 3 قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.
وأوضحت المصادر أن صافرات الإنذار إنطلقت في المنطقة الخضراء من دون معرفة حجم الأضرار والخسائر البشرية.
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