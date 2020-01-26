إرتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء الجمعة الماضي، إلى 35 شخصا، لافتًا إلى وجود مواطنين عالقين تحت الأنقاض في ولاية الإزيغ.

وقال صويلو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "إرتفع عدد ضحايا الزلزال في شرق تركيا إلى 35 شخصا، 31 منهم في الإزيغ، وتم إنقاذ 45 آخرين من تحت الأنقاض".

وأضاف "6 مواطنون مازالوا تحت الأنقاض في حي سورسورو بولاية الإزيغ"، مؤكدا إستمرار الهزات الإرتدادية في المنطقة.

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وضرب مساء الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريشتر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ، حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة إرتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.