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الجيش الألماني يستأنف تدريب الجنود العراقيين في شمال البلاد

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استأنف الجيش الألماني عمليات تدريب الجنود العراقيين بشمالي البلاد، اليوم الأحد، بعد تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، قاسم سليماني، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال الجيش الألماني الذي يبلغ

تعداد جنوده في محافظة إربيل 90 فردًا إنه استأنف عمليات التدريب في المدينة مع شركائه، صباح اليوم الأحد.

 

في المقابل، ما زالت مهمات التدريب

التي كان يتولاها الجيش الألماني وسط العراق معلقة.

وكانت السلطات الألمانية رحّلت 35 جنديًّا خارج العراق في 7 يناير، حيث جرى تحويل أغلبهم إلى الأردن كإجراء مؤقت بعد اغتيال قاسم سليماني وقيام إيران بقصف قاعدة "عين الأسد" العراقية التي يرابط فيها عسكريون أمريكيون.

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