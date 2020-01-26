الصين تلجأ إلى استيراد الأقنعة وبدلات الحماية من عدوى كورونا

أعلنت وزارة الصناعة الصينية، اليوم الأحد، أن البلاد باتت تشكو من نقص كبير في الأقنعة وبدلات الحماية، التي من شأنها أن تقي من انتقال العدوى، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير الصناعة الصيني، فان تسيانبين، في ندوة صحفية، إن القدرة الإنتاجية تقلصت إلى 40% بسبب موسم الأعياد، ما قد يدفع بكين إلى استيراد وسائلالحماية والوقاية من العدوى من الخارج.
وأضاف الوزير:"يتعين علينا تعزيز التعاون الدولي، وقد بدأنا العمل على استيراد مثل هذه المستلزمات لتلبية حاجياتنا".
وأكد تسيانبين زيادة الطلب على الأقنعة والبدلات الخاصة التي تُستخدم للوقاية من انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن الصين تتميز بقدرة إنتاجية عالية، لكن التوقفعن العمل بمناسبة أعياد رأس السنة القمرية الجديدة انخفض الإنتاج، ورغم استئناف القدرة الإنتاجية إلا أنها لا تزال في حدود الـ40% ولا تلبي الطلب المرتفع.
هذا وقال وزير الصحة الصيني، ما خياووي، اليوم الأحد، إن قدرة فيروس "كورونا" الجديد على الانتقال بالعدوى تزداد قوة، وإن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة عن الفيروس الجديد محدودة، وأنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس.
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