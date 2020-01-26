اخبار العالم

رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي يتهم ترامب بتهديده على تويتر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادَّعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمُّد تهديده عندما

كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد"وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وشنَّ ترامب في وقت سابق من يوم الأحد هجومًا جديدًا على الديمقراطيين

وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا.

وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون إن.بي.سي عمًّا إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا قال شيف أعتقد أنه قُصد به ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي يتهم ترامب بتهديده على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا