رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي يتهم ترامب بتهديده على تويتر

قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادَّعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمُّد تهديده عندماكتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد"وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشنَّ ترامب في وقت سابق من يوم الأحد هجومًا جديدًا على الديمقراطيينوفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا.
وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون إن.بي.سي عمًّا إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا قال شيف أعتقد أنه قُصد به ذلك.
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