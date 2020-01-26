نتنياهو يعلِّق على زيارة وزير العدل السعودي السابق إلى معسكر "أوشفيتز"

علَّق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الزيارة غير المسبوقة للأمين العالم لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبدالكريم العيسى إلى معسكر الإبادة النازي السابق "أوشفيتز بيركينو".

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ورحَّب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد بزيارة العيسى،

وزير العدل السعودي السابق، إلى المعسكر الواقع في بولندا، على رأس وفد ضم كبار العلماء المسلمين من عشرات الدول وبرفقة ممثلين عن اللجنة اليهودية الأمريكية.

وقال نتنياهو إن هذه الزيارة تعد

"مؤشرًا آخر على التغيير الذي حدث في تعامل جهات إسلامية ودول عربية مع إسرائيل والمحرقة والشعب اليهودي".

ويعد العيسى أرفع مسئول مسلم يزور معسكر الإبادة الذي قتل فيه إبان الحرب العالمية الثانية نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم يهود، وجاءت هذه الزيارة بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير المعسكر على أيدي الجيش الأحمر السوفيتي.